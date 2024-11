Ag. fratelli Esposito: "Contatti col Napoli, a Manna piacciono. Pio e Sebastiano però sono dell'Inter, l'Empoli..."

, agente dei tre fratelliha parlato a CN24 a margine dell'evento di inaugurazione a Castellammare di Stabia del campo da calcio da loro restaurato nel Quartiere Cicerone a cui il trio è legato per le proprie origini. Inevitabile perlare di futuro e di mercato con il Napoli che si muove sullo sfondo."Sicuramente questa è una serata speciale, quando tre ragazzi che vanno via da Castellammare e si trasferiscono al Nord per intraprendere la strada del calcio, realizzarsi dopo tanti sacrifici e tornare nel posto dove sono nati e fare un gesto come quello che hanno fatto, che non è scontato, è qualcosa di sensazionale. La nobiltà dei sentimenti di questi ragazzi è enorme. Ieri è stata una po’ una giornata da libro cuore, i due stabiesi hanno segnato contro la Juve Stabia. Tutti e tre però devono continuare a lavorare a testa bassa, ciò che è stato fatto fino ad oggi deve essere dimenticato e pensare al domani".

"Sono giocatori che a Giovanni Manna sono sempre piaciuti. Magari dei contatti ci sono stati, ci sono, ci possono essere. Nella vita mai dire mai, perché i giocatori bravi il Napoli li segue, gli sta dietro"."Poi vedremo quello che sarà il futuro perché comunque Pio e Sebastiano sono ancora di proprietà dell'Inter, anche se su Sebastiano l'Empoli ha il diritto di riscatto. Salvatore è di proprietà dello Spezia"."Quello che sarà il futuro lo scriveranno loro con le prestazioni che faranno in campo. Sicuramente il Napoli è un club attento ai giovani. Manna è un grande conoscitore di giovani: quindi sicuramente sono dei giocatori che segue con attenzione".