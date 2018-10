Intervistato da Radio Sportiva, Silvio Pagliari, agente dell'attaccante classe '91 del Southampton Manolo Gabbiadini, ha parlato del futuro del suo assistito: "Gabbiadini? È felice al Southampton. C'è stata la possibilità di tornare in Italia, ma in questo momento vogliamo giocarci le carte in Premier League. A fine stagione tireremo le somme".