Furio Valcareggi, agente di Giaccherini, è intervenuto ai microfoni di Premium Sport parlando del futuro del suo assistito: "Fa la differenza, ha contribuito in maniera pesante alla salvezza al Chievo. Resta a Verona? La burocrazia prevede che rimanga lì, ha un contratto lungo che dobbiamo modificare ma rimane al Chievo. Con la salvezza, c'è l'accordo sul riscatto obbligatorio e non solo".



SUL NAPOLI - "E' stato un grandissimo Napoli che ha incantato l'Italia, non ha giocato Giaccherini ma forse nemmeno Dybala se fosse andato avrebbe giocato in quel Napoli, a parte per la testardaggine di Sarri ma anche perché quelli davanti facevano tre gol ogni domenica, come si faceva a cambiarli. Alla lunga forse hanno pagato qualcosa, la Juventus è molto forte, sono andati vicinissimo allo Scudetto, alla fine è venuta fuori la squadra con più abitudine alla vittoria e questo ha pagato".