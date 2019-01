Sebastian Giovinco ha lasciato la MLS e Toronto per l'Arabia e l'Al Hilal. Queste le parole dell'agente dell'ex Juve, Andrea D'Amico, a la Gazzetta dello Sport: "Siamo molto contenti. Sebastian è raggiante per questa nuova avventura. Portare un campione come lui che ha fatto innamorare milioni di tifosi americani alzerà il livello del calcio arabo. Non ci sono più barriere e Giovinco ormai è il pioniere del nuovo calcio mondiale, senza frontiere".