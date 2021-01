Giuseppe Riso, agente del Papu Gomez, ha parlato a Calciomercato.com poco prima di prendere l'aereo per Siviglia: "E' un'operazione diversa, in questo caso ci sono di mezzo i sentimenti. Vanno oltre quello che è l'aspetto economico. Una famiglia che ama il Papu, un popolo che ama il Papu, il Papu che ama l'Atalanta. E' andata così, il Papu adesso è contento, resta tifoso. Con l'Atalanta è un amore che non finisce mai. E' un arrivederci? Certi amori non finiscono...La famiglia resterà a Bergamo? Si stanno organizzando. Le firme? Domani o stasera, adesso vediamo".