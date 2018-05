Tra i possibili rinforzi del Torino per la prossima stagione c'è anche il centrocampista Alberto Grassi, giocatore che nell'ultimo campionato ha vestito la maglia della Spal ma che è di proprietà del Napoli.



A confermare la trattativa tra il Torino e il Napoli è stato il procuratore del centrocampista, Mario Giuffredi, intervenendo alla trasmissione radiofonica Radio Goal. “Grassi al Torino? Piace ai granata, lo confermo. piace non solo al Torino, però interessa molto anche alla Fiorentina e ad altri club. Il fatto è che, secondo me, se Ancelotti lo vede in ritiro, non lo farà più andare via” .