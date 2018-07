"Spero che in settimana si arrivi ad una conclusione, credo sia giusto che il ragazzo si alleni ormai con la squadra in cui giocherà il prossimo anno, Alberto vuole giocare un'altra stagione con continuità, abbiamo diverse soluzioni in Italia e all’estero". Parole queste pronunciate da Mario Giuffredi, l'agente del centrocampista del Napoli Alberto Grassi, in un'intervista rilasciata a Radio Crc.



Tra le società che sono interessate a Grassi c'è anche il Torino, che da settimane ha avviato i contatti sia con il procuratore del mediano che l'anno scorso era alla Spal, sia con la società partenopea. I granata per arrivare al giocatore dovranno però battere una folta concorrenza.