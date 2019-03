Maud Griezmann, sorella e agente di Antoine, ha parlato tra presente e futuro del gioiello dell'Atletico Madrid sulle pagine de L'Equipe. Queste le sue parole: "Se c’è un club con il quale siamo in contatto in questo momento, è l’Atletico, e non un altro. Antoine è deluso dall’eliminazione in Champions ma come tutti i suoi compagni di squadra e il suo allenatore. È estenuante leggere ogni giorno cose nuove su ciò che pensa mio fratello del suo futuro. Antonie è con la Francia questa settimana e in questo momento è l’unica cosa a cui pensa. Posso assicurarvi che non sta succedendo nulla in questo momento".