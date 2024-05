Ag. Guardiola: 'Adora il Bayern, ma un ritorno non è un'opzione. Vuole restare al City quest'estate'

41 minuti fa



Pep Guardiola di nuovo al Bayern Monaco? La notizia era stata rilanciata in questi giorni dai quotidiani tedeschi come ad esempio Kicker che ipotizzavano un ritorno dell'allenatore del Manchester City, come uno scenario da sogno per il club bavarese. Un sogno appunto, destinato a rimanere tale perché al momento nei programmi del tecnico catalano non c'è un ritorno al Bayern.



A confermarlo a Sky Germania è stato proprio l'agente di Guardiola che ha smentito la possibilità di un ritorno: "Pep ha il Bayern nel cuore ma non vuole lasciare il Manchester City in questa estate. È molto felice e ha un contratto fino al 2025. Un ritorno al Bayern non è un'opzione”.