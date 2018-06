In Cina, dal 2016, per vestire la maglia dello Shanghai Shenhua, Fredy Guarin non ha mai dimenticato l'Inter. Il club nerazzurro è nel suo cuore e sogna, sempre, il ritorno a Milano. Queste le parole del suo agente, Marcelo Ferreyra, rilasciate a passioneinter.com: "Rinnovo? Sì, ha rinnovato per altri due anni. Non tutte le cose vanno da sé. Vedremo l’Inter che cosa dirà e farà. Se può dire la sua in una squadra come l'Inter? Fredy in questi anni in Cina si è mantenuto integro e forte, sia fisicamente che mentalmente. È ancora molto motivato e di fronte ad una chiamata dell’Inter sarebbe sempre pronto. Ingaggio? L’ingaggio non è un problema. Per l’Inter sarebbe assolutamente disposto a tagliarsi lo stipendio"