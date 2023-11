Diego Tavano, agente di Norbert Gyomber, ha parlato a Radio Crc del proprio assistito, difensore della Salernitana, rivelando un retroscena della scorsa estate: "Gyomber non è voluto andar via in estate nonostante avessimo un’offerta dal Qatar. La volontà era quella di restare e continuare con questo club e questa città. A volte si parla di questi ragazzi come giocatori ultrapagati che pensano solo ai soldi, ma mi ha detto qual era la sua posizione ed io l’ho rispettata. Dopo aver portato la Salernitana in Serie A, dopo aver fatto una salvezza incredibile, dopo la scorsa stagione in cui è stato uno dei migliori difensori in Italia, vuole continuare a lottare per questi colori. La Salernitana è forte, il progetto esiste. È un peccato che oggi si ritrovi in questa situazione, ma lo stiamo vedendo anche con l’Ajax in Olanda che è ultimo in classifica. Basta una vittoria contro una grande squadra per rimettere in piedi la stagione. Contro la Sampdoria c’è stata una vittoria che magari può essere stata importante".