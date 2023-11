Oltre a parlare di Lautaro Martinez, l'agente Alejandro Camano ha parlato anche di Achraf Hakimi, altro suo assistito e con un passato all'Inter mai realmente dimenticato. Per l'agente però quello nerazzurro è un capitolo chiuso.



"Io credo che Hakimi abbia fatto felici in tanti all’Inter, ma credo che sia una storia conclusa. Nel futuro non saprei, il PSG sta parlando della possibilità di proseguire per molto tempo"