Una delle priorità del club bianconero riguarda il ruolo di terzino destro, dove De Sciglio e Danilo, tra problemi fisici e rendimento non eccelso, hanno spesso costretto Sarri ad adattare Cuadrado., nelle ultime due stagioni al Borussia Dortmund.A giugno terminerà il prestito biennale, e il marocchino farà ritorno a Madrid. E starà ai Blancos decidere del suo futuro, con un contratto in scadenza nel 2022., che non rientra nelle preferenze di Zidane. Tutto aperto, come sottolinea Alejandro, l’agente del giocatore, a Marca: "Dobbiamo aspettare. Dopo quest'emergenza, il coronavirus, ci siederemo con Real Madrid e Borussia Dortmund e parleremo”.Nessun nuovo accordo dunque con il Real, situazione in fase di stallo.dalle sue potenzialità - 7 gol e 10 assist in questa stagione - e lo considera un profilo ideale per occupare una casella che, da Dani Alves, esclusa la paretesi Cancelo, non ha un titolare di livello e affidabile.. Se la situazione per il rinnovo non dovesse cambiare, Paratici saprà farsi trovare pronto.