Alti e bassi nei primi due anni a Parigi per l'esterno marocchino, non quello che si aspettava quando, nel 2021, i nerazzurri lo hanno ceduto alper 60 milioni di euro più 11 di bonus. E ora il suo futuro torna in discussione, con l'indiscrezione lanciata recentemente da L'Equipe secondo cui il classe '98 avrebbe manifestato al club la volontà di cambiare aria . Per andare dove? Si è ipotizzato anche un ritorno a Milano, scenario del quale ha parlato anche il suo agente., procuratore di Hakimi, ha spiegato a Interdipendenza.net: "Achraf è un giocatore del PSG col quale ha ancora tre anni di contratto. Se gli piacerebbe tornare a Milano? Non si tratta di quello che gli piacerebbe, la realtà è che è un loro giocatore., ma la realtà ad oggi è questa". L'agente smorza gli entusiasmi, che allo stesso tempo conferma il forte legame tra il marocchino e i nerazzurri. I costi di un eventuale affare, tuttavia, rendono l'ipotesi estemamente complicata da percorrere, nonostante il recente precedentelasci sempre la porta aperta a ritorni di fiamma inaspettati.- E forte è rimasto anche il legame con un'altra piazza, quella di, che a lungo è stata casa e da dove potrebbe ripartire. Ilè in fase di ricostruzione e se al momento le risorse si concentrano tra centrocampo (Bellingham) e attacco (caccia al dopo Benzema), in difesa l'espertoè padrone della fascia destra, ma per quanto ancora? I tifosi riabbraccerebbero volentieri Hakimi per ripartire insieme, ma la dirigenza valuta anche altri nomi: uno di questi è un altro ex interista,che il Bayern Monaco non riscatterà dal Manchester City, che punterà comunque a cederlo in estate.