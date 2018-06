Alejandro Camano, agente tra gli altri di Achraf Hakimi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando del futuro del suo assistito, seguito dal Napoli.



Queste le sue dichiarazioni: "Adesso il Real ha il problema dell’allenatore. Bisogna capire prima le intenzioni del futuro tecnico. Quando ci sarà, allora si potrà parlare di giocatori, di prestiti e di cessioni. Hakimi gioca in Primavera, ha un contratto lungo col Real Madrid. Non è in scadenza, ha firmato per 5 anni lo scorso anno. Il Real lo tiene molto in considerazione. Il Napoli è una grande squadra, sarebbe un privilegio per Achraf giocare con la maglia azzurra ma non ho sentito Giuntoli".