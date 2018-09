Martin Petras, membro dell'entourage di Marek Hamsik, capitano del Napoli, parla a CalcioNapoli24.IT del suo assistito: "Senza Hamsik non si vince? La matematica è così chiara, non dico altro. Se il suo futuro si decide a novembre? Ho sentito Marek poco fa, abbiamo letto i giornali ma non capisco da dove vengono queste informazioni. E' una situazione un po' particolare che non piace a nessuno, ma si va avanti. Marek è un nostro assistito e per noi deve essere sempre in campo per il suo valore ed il giocatore che è: poi il turnover ci può stare, ma in questo momento le cose stanno così. Non capisco le polemiche e le voci sull'addio, ha sempre dimostrato attaccamento. Mi sembra esagerato, nessuno ha parlato con nessuno e le informazioni sono infondate".



SULLA GESTIONE ANCELOTTI - "Non dico nulla, perchè decide l'allenatore che fa il suo lavoro. Non facciamo polemiche, bisogna aspettare. Per il suo valore e per ciò che rappresenta, io dico che deve essere in campo. Io non sono l'allenatore, di questo si occupano altri. Io posso parlare di Marek e delle sue cose. Cosa dice Hamsik delle voci? Gli ho mandato un messaggio, mi ha risposto dicendo qualcosa del tipo 'E' una cazzata, ma che cavolo sono queste cose?'...".