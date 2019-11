L'agente di Marek Hamsik, ​Martin Petras, ha parlato a Radio Marte dell'attuale situazione dell'ex-capitano del Napoli.



TORNA AL SAN PAOLO - “Il programma prevede il ritorno di Marek Hamsik al San Paolo al 10 dicembre in occasione della gara con il Genk. Possibile che ci sia un giro di campo, ma bisogna concordarlo con la società.



LA CINA - "De Laurentiis dice che andare a giocare in Cina è una vitaccia? Ognuno ha la sua idea, il calcio si sta evolvendo anche lì e per Marek è un’esperienza di vita".



LOBOTKA - "Lobotka è un giocatore diverso da Marek, è più un regista ed ha grandi qualità. Farebbe comodo a molte squadre, so che piace a molte squadre vedremo come si evolverà la vicenda”.