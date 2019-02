Marek Hamsik saluta il Napoli per abbracciare la nuova sfida Dalian Yifang. Queste le parole di Martin Petras, membro dell'entourage dello slovacco, a CalcioNapoli24.it: "Si trova ancora in Slovacchia sono state settimane difficili per Marek, stamattina ha salutato la famiglia ed oggi partirà per la sua nuova avventura in Cina. Napoli già gli manca lui si sente napoletano così come i suoi figli e lasciare Napoli non è stato facile per nessuno!".



SULLA TRATTATIVA - "Se ho avuto paura saltasse tutto? Si, sono stati momenti difficili dopo il tweet del Napoli ma noi non ci siamo arrabbiati: ognuno cerca i propri interessi. All’inizio sembrava una trattativa facile ma si è rivelata molto complicata". SULLO SCUDETTO MANCATO - "C’è rammarico ma tanto per non aver vinto lo scudetto l’anno scorso, ci hanno messo il cuore e hanno fatto il possibile, purtroppo è andata così. Lui tifa e tiferà sempre Napoli. Ha visto ieri tutta la partita, così come quella di campionato. Le parole di De Laurentiis di ieri hanno fatto tanto piacere ma Marek é ancora giovane, ha appena 31 anni e vuole giocare ancora. Tornerà per ricoprire un ruolo dirigenziale? E' ancora presto, ma sicuramente tornerà perché Napoli resta casa sua".



SUL GIRO DI CAMPO - "Se ci sarà contro l'Udinese? E' ancora presto per dire se sarà la partita contro l’Udinese quella nella quale vedremo il giro di campo del capitano, ma sicuramente tornerà ancora una volta al San Paolo per salutare i tifosi".