Martin Petras, uno degli agenti di Marek Hamsik, ha parlato a Radio Crc delle offerte dalla Cina per il suo assistito e delle possibilità di vedere Lobotka al Napoli: "Nel mercato estivo non sono arrivate offerte adeguate al valore di un calciatore come Marek per cui adesso, accantonato il mercato, pensa solo al Napoli. È carico, sta bene, è davvero felice e il nuovo ruolo gli piace. C'è un bel clima, nella squadra e fuori. Se è vero che un club ha offerto 25 milioni per Hamsik? Non è vero, nessuno si è spinto fino a tanto. Si è sempre e solo parlato di 15 milioni, magari 20 divisi in qualche anno, ma De Laurentiis è sempre stato chiaro. In più, al di là della cifra che interessa per lo più alla società, nessuna offerta ha soddisfatto Hamsik.



SU LOBOTKA - "Lobotka è stato contattato dal Napoli, interessava al club azzurro e gli agenti sono anche stati in città, ma la realtà è che uno come lui in azzurro non serve".