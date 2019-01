Marek Hamsik, capitano del Napoli, sta valutando cosa fare in futuro. Il suo agente, Martin Petras, ne parla a Radio Crc: "Non ne abbiamo ancora parlato coi dirigenti, aspettiamo la fine del mercato. Dopo ci siederemo e ne parleremo. In passato Marek è stato più vicino al Juventus, la trattativa c'era, ma alla fine ha deciso di restare a Napoli, come ha fatto tantissime volte. Tutti i giocatori sono vendibili e bisogna pensare ad ogni offerta, ma la decisione resta al calciatore. Sino ad oggi nessuna offerta è stata più forte dell'amore che Marek prova per Napoli, i tifosi e la società. Hamsik vuole restare e giocare con la maglia del Napoli".