Juraj Venglos, membro dell'entourage di Marek Hamsik, pronto a dire addio al Napoli, parla a Un Calcio alla Radio: "Se il Napoli avesse passato il girone di Champions, Marek sarebbe rimasto? Marek avrebbe dato una mano diversa se fosse rimasto in Champions. Difficile la negoziazione col Dalian? Il Dalian voleva trovare una soluzione in pochi giorni e non era facile perché i trasferimenti tra Cina e Italia sono sempre molto difficili. È stata la grande volontà del Dalian la svolta. Data di una possibile partita di addio? Non lo so potrebbe, ma una cosa è certa: ci sarà il saluto agli straordinari tifosi del Napoli"