L'agente di Hector Herrara, Gabriel Moraes, ha parlato ad A Bola del futuro del suo assistito: "L'anno scorso aveva firmato per il Real Madrid, qualche mese fa per l'Inter e poi per la Roma, poi per Tottenham e Arsenal. Ora tocca all'Atletico Madrid. La verità è che Hector non ha firmato nulla per nessun club. Non ha ancora definito il suo futuro ed è concentrato sul concludere la stagione al Porto".