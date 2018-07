Nicholas Higuain, agente di Gonzalo, ha parlato a Sky del futuro del suo assistito, attaccante della Juventus:



SU CRISTIANO RONALDO - "Non sappiamo nulla, Ronaldo ha giocato quattro anni con Gonzalo a Madrid ma non gli ha detto niente. A Higuain piacerebbe molto tornare a giocare con Cristiano, si conoscono a memoria"



SUL FUTURO DI HIGUAIN - "Al momento non abbiamo parlato con nessuno, ha un contratto con la Juve, ha un bel rapporto con l'allenatore e si trova bene a Torino. Non ci sono stati contatti, sono tornato ieri sera a Buenos Aires dopo il Mondiale".



SUL FEELING CON ALLEGRI - "Discussione con Allegri? Tutto quello che succede nello spogliatoio rimane lì, lui ha un codice preciso. Sono stati altri a scrivere che hanno litigato".



SUGLI SPAZI RIDOTTI CON RONALDO - "Hanno già giocato assieme: Gonzalo faceva il centravanti e Ronaldo giocava più arretrato, hanno convissuto con ottimi risultati. Se arrivasse si troverebbero bene."



SU SARRI AL CHELSEA - "Il rapporto di Gonzalo con Sarri è fantastico, gli vuole bene come a un padre. Prima di tutto Sarri non è ancora al Chelsea, e comunque rimangono i tre anni di contratto con la Juve"