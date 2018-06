Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj, terzino del Napoli, parla a Il Mattino, svelando anche un retroscena di mercato riguardante il laterale albanese: "Lui prima di partire per le vacanze è stato chiaro: non è una mia priorità andare via da Napoli. Ha una clausola da 50 milioni che scade il 5 luglio (valida solo per l'estero, ndr) e tanti club che mi chiedono come sta in azzurro. Io rispondo a tutti che lui si vede ancora con la maglia azzurra anche la prossima stagione. Anche se si sa, le vie del mercato sono infinite. Sarri al Chelsea? C'è un rapporto straordinario. Lui non ha molti grilli per la testa e sta bene qui. Un anno fa mi disse di lasciar perdere le offerte della Juventus perché voleva vincere qui lo scudetto".