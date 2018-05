Mario Giuffredi, agente - tra gli altri - di Elseid Hysaj e Mario Rui, ha parlato a Radio Kiss Kiss del futuro del Napoli: "La mia sensazione è sempre la stessa da diverse settimane, Sarri resterà al Napoli. Lui e De Laurentiis faranno passi in avanti per incontrarsi a metà strada. Preferisco Sarri ad Ancelotti, è un grandissimo lavoratore e darebbe continuità. Ancelotti è un grande allenatore, ma non ha la bacchetta magica. L'anno scorso Mario Rui è stato sfortunato, ora, dopo un anno eccellente, può sognare la nazionale. Vedere che può partecipare al Mondiale è motivo d’orgoglio per lui e per me. Hysaj rimarrà al Napoli con o senza Sarri, siamo convinti che il presidente farà una squadra competitiva".