"Ikonè è un giocatore della nostra agenzia. E' molto forte ed è una persona splendida, io credo che in futuro sarà un punto fermo della Nazionale francese. Siamo tutti convinti che farà una grande carriera, non sappiamo ancora dove giocherà nella prossima stagione. Ci sono tante squadre interessate, io credo che entro un mese si sbloccherà il mercato. Ora, con l'Europeo in corso, si fanno le valutazioni ed è tutto fermo"."Piace sicuramente, è un giocatore molto bravo. Ha rapidità e tecnica, può fare al caso di tante squadre di primissimo livello. In questo momento non so se faccia parte di una lista di obiettivi o se hanno intenzione di fare un'offerta per comprarlo. In queste cose, nelle decisioni delle squadre, non entro"."Tutti dicono che possa essere un nuovo Luka Modric perché indossa la maglia numero 10 della Dinamo e della nazionale under 21. Siamo convinti che possa fare grandi cose, vediamo cosa succede nel prossimo mese. La Dinamo non vuole vendere ed è normale considerando che è il loro giocatore più forte. Vogliono fare una Champions League da protagonisti ma sai come va il calcio, a volte le cessioni servono per il bilancio. Io penso che possa lasciare la Croazia, ci sono squadre italiane e tedesche molto interessate a lui"."La mia idea è che possano chiedere 15 milioni di euro"."Le loro aeree scouting conoscono bene Lovro, è normale. La Dinamo Zagabria lancia sempre grandi talenti, la Croazia lancia sempre grandi talenti anche per il vostro campionato come lo sono stati in passato Boban e Boksic. Per questo in Italia sono sempre molto attenti al nostro calcio, dove si possono fare affari migliori rispetto ad altri Paesi"."Dico Dani Olmo, anche se sarà difficile vederlo in Italia. E' un giocatore di livello mondiale, che potrebbe vincere il Pallone d'oro in futuro. E' un grande lavoratore, vive solo per il calcio, è un giocatore che può arrivare a un livello alto"."Ha grande futuro, ha giocato una grande stagione con il Levante ma credo che debba cambiare squadra per fare il salto di qualità. E' rapido e ha grandi colpi, può fare una grande carriera".