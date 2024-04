Ag. Immobile: 'È un'icona della Lazio, nessuno ha i suoi numeri. Napoli? Sognare...'

Il futuro diè tutto da scrivere. Dopo il no all’per giocare lacon la maglia dellae per giocarsi le chance di volare in Germania con la Nazionale a, il capitano biancoceleste farà nuove valutazione la prossima estate per capire il da farsi.Negli ultimi è spuntata l’ipotesi di un possibile passaggio al Napoli in uno scambio con Giovanni Simeone. L’agente di Immobile,, ha parlato proprio dell’attaccante della Lazio ai microfoni di Radio Kiss Kiss.“Ha un contratto con la Lazio fino al 2026, è un’icona del club e per ora rimane lì. Questa stagione non cancella quanto fatto negli anni. I suoi numeri non li ha nessuno”.

“Immobile a Napoli? Si può sognare di tutto…”.