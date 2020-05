Intervistato da Radio Kiss Kiss l'agente di Ciro Immobile, Alessandro Moggi, ha fatto il punto sul futuro del suo assistito, che piace al Napoli, certificando però che la Lazio è pronta a blindarlo.



IL NAPOLI - "Se piace al Napoli? Dovete chiederlo a Giuntoli. È evidente che anche De Laurentiis dovrebbe chiederlo a Lotito, essendo Immobile un giocatore sotto contratto con la Lazio. Potrebbe interessare al Napoli e a tutti i top club europei, ma la società biancoceleste è interessata a tenerlo".



FELICE ALLA LAZIO - "Di questo argomento abbiamo già parlato in passato. Immobile in questo momento è il più importante centravanti italiano, il calciatore che ha segnato di più nei campionati in tutta Europa. Ciro è assolutamente felice alla Lazio".