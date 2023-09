L'agente di Gino Infantino, Fabian Soldini, ha parlato ai microfoni di Sportitalia del neo centrocampista della Fiorentina:



"Sono molto contento e orgoglioso del momento che Gino sta vivendo a Firenze e delle sue prime partite in maglia viola. Il ragazzo è molto contento di lavorare con Italiano e di vivere in Italia. Quest'estate sono arrivate molte proposte per Infantino, ma da subito l'offerta della Fiorentina è quella che ci è piaciuta maggiormente. Il club viola è molto importante per noi argentini, visto che tantissimi campioni nostri connazionali ci hanno giocato. Lui è un giocatore di personalità ed è molto intelligente".