Samuele Sopranzi, agente di Roberto Inglese, ha parlato a Radio Crc del futuro dell'attaccante del Parma: "Onestamente in questo momento non abbiamo pensato al ritorno al Napoli. Adesso sta pensando solo al Parma, perché il club deve salvarsi, verso marzo-aprile penseremo alle altre cose. Adesso è prematuro, ma un giocatore come Roberto deve fare ogni anno una crescita. Non so se saremo pronti per Napoli, ma il nostro desiderio è sempre quello di fare di più".