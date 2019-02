Samuele Soprani, agente di Roberto Inglese, è intervenuto a 'Si gonfia la rete' su Radio Marte per parlare dell'attaccante del Parma: "E' sereno e contento, proviamo a stare calmi fino a maggio poi vedremo il da farsi. Con Giuntoli ci parlo e so che il Napoli è contento del rendimento del ragazzo, ma abbiamo deciso che fino a fine campionato meno si parla e meglio è: il Napoli lotta per lo scudetto, il Parma per la salvezza. Mi piace la coppia Inglese-Gervinho, è ben assortita. Andare al Parma in prestito credo sia stata la scelta giusta, perché il Napoli ha attaccanti validi e il ragazzo di trova bene".