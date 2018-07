Paolo Palermo, agente di Armando Izzo, ha parlato a Radio Crc: "Sono molto contento per il suo trasferimento al Torino, Mazzarri l’ha voluto fortemente, ricordo ancora quando era al Napoli da piccolo e il mister gli regalò un paio di scarpe. E' andato a Torino con grande entusiasmo, a Genova devo dire che si è trovato benissimo, ha un rapporto speciale con la città, ma arrivano dei momenti per un calciatore in cui bisogna fare delle scelte. Favore al Napoli in un derby con la Juve? Sarebbe bello, speriamo di porter andare sempre più su nella sua carriera".