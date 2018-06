Amir Hashemi, agente dell'esterno iraniano dell'Az Alkmaar Alireza Jahanbakhsh, ha parlato a Radio Crc del futuro del suo assistito: "Napoli? Non ho più avuto contatti con gli azzurri, probabile che siano cambiate le strategie con l'arrivo di Ancelotti, poi so che il Napoli ha trovato un altro esterno in Italia (Verdi, ndr). Staremo a vedere, ora il ragazzo è concentrato sulla sua nazionale, col Napoli c'è stima reciproca e grande rispetto, poteva essere una buona opportunità ma hanno fatto scelte diverse, nessun problema, abbiamo altre offerte".