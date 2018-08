Il grande colpo di mercato dell'estate della Sampdoria risponde al nome di Jakub Jankto. Il centrocampista arrivato dall'Udinese è uno dei giocatori più attesi dai tifosi blucerchiati, che sono rimasti già molto colpiti dalle qualità messe in mostra dal centrocampista durante il ritiro e nel primo assaggio di calcio ufficiale, contro la Viterbese. Per il momento comunque l'adattamento di Jankto a Genova sembra proseguire a gonfie vele. A raccontarlo è il suo agente, Giuseppe Riso: "Si sta trovando benissimo" ha detto il procuratore a Europacalcio.it. "Come sta andando con Giampaolo? Parliamo di un grande allenatore, quindi anche qui dico molto bene".



Il calendario ha messo di fronte la Sampdoria all'ex squadra di Jankto, l'Udinese. Per i blucerchiati si tratterà addirittura di un esordio in campionato, considerando il rinvio della partita con la Fiorentina. Il ceco la vivrà come una partita speciale, anche se qualche tempo fa c'erano stati screzi tra lo stesso Jankto e l'Udinese. Raccontando del ritiro punitivo dello scorso campionato, il giocatore aveva utilizzato alcune dichiarazioni piuttosto forti: "Mi sentivo uno schiavo" aveva detto, aggiungendo che il ritiro era stato fissato "Nel peggior albergo di Udine, dove anche i bagni erano sporchi. Era una punizione, ma ci dicevano che questa condizione doveva rinforzare lo spirito di squadra". Nonostante ciò però secondo Riso non ci saranno problemi domenica: "Penso che sarà un gradevole ritorno" taglia corto l'agente. "Jakub ha un grande amore per l'Udinese, quindi non c'è assolutamente alcuna polemica".