Adnan Januzaj vuole lasciare la Real Sociedad e sogna un futuro in Italia. L'esterno belga è un nome molto discusso in queste ore, tra l'interesse della Roma e la suggestione Milan. Per saperne di più calciomercato.com ha intervistato in esclusiva il suo agente Dirk de Vriese.



Signor de Vriese, è possibile che Januzaj approdi in serie A già a gennaio?

"Si, certo."



Come procede la trattativa con la Roma?

"Domani incontrerò la Real Sociedad per capire il loro punto di vista".



La vostra volontà è quella di lasciare la Real Sociedad e provare una nuova esperienza professionale?

"Si, esatto".



Quindi può confermare un interesse concreto da parte della Roma?

"Si, certo".



Nelle ultime ore dal Belgio è rimbalzata la notizia di un interesse del Milan: può confermare che ci sono stati dei contatti con il club rossonero?

"Si, posso confermarlo".



Januzaj direbbe di sì al Milan?

"Assolutamente sì".



Un eventuale approdo in rossonero dipende dalla cessione di Suso?

"Si, è una possibilità".