Intervistato da LaRoma24 l'agente di Adnan Januzaj, Dirk De Vriese ha confermato il fortissimo interesse della Roma per l'attaccante della Real Sociedad e la possibilità che si chiuda in tempi brevi l'affare.



PRESTITO - "Siamo in contatto con la Roma. Stiamo valutando i termini della formula, tra cui prestito con diritto di riscatto".



IN TEMPI BREVI - "Il prstito oneroso è una possibilità. Ora speriamo di definire il tutto in pochi giorni".