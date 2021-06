Marco Piccioli, agente di Joao Pedro, ha parlato ai microfoni di calciomercato.com all'uscita di un noto hotel del centro di Milano, dopo aver incontrato la dirigenza del Cagliari: "Non c'è nessuna novità, abbiamo incontrato il presidente. Un incontro cordiale, la volontà del giocatore è rimanere. Offerte? Per il momento no. Ci rincontreremo, sicuramente sì".