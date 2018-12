Gelu Rodriguez, agente del difensore classe '97 del Colonia Jorge Meré, ha parlato a fcinternews.it del futuro del suo assistito: "Un atleta dell'Under 21 spagnola viene sempre seguito dalle migliori società del mondo. Jorge ha sulle spalle 100 partite da professionista ed è sul taccuino di grandi squadre. Sui rumors in chiave Inter: "Nonostante la giovane età, Meré è pronto per ogni grande società perché già si trova in una di queste, come il Colonia. Conosce e sa gestire la pressione. E' stato l’obiettivo di mercato di qualche squadra italiana, Jorge è molto attratto dal vostro calcio". Il suo contratto scade a giugno 2022.