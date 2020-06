Joao Santos, agente di Jorginho, centrocampista del Chelsea, obiettivo di mercato della Juventus, parla a calciomercato24.com del presente dell'italobrasiliano: "Jorginho si allena da un mese con il Chelsea, sta bene e nell'ultima gara contro l'Aston Villa non ha giocato per squalifica. Ora attende la prossima gara dei Blues. Giovedì la formazione di Lampard giocherà una gara importante con il City. Per quanto riguarda la Nazionale, lui ovviamente aspetta solo la chiamata di Mancini. Bisogna capire quando si giocherà. Per la Nazionale italiana in questo momento sarebbe stato importante giocare l'Europeo. Ora giocare Euro 2020 tra un anno non è detto che sia un vantaggio, è sempre difficile prevedere come andranno le cose. Per la Nazionale poteva essere questo l’anno buono, la squadra stava bene ed era in fiducia".



SULLA JUVE - "​Penso sia molto difficile che arrivi un’offerta per Jorginho, non c’è una squadra che in questo momento particolare possa fare questo tipo d’investimento".