Joao Santos, l'agente di Jorginho, ha parlato a CalcioNapoli24 confermando l'offerta arrivata per lui dal Manchester City: "Adesso è in Nazionale perché oggi c'è la partita, speriamo che Mancini gli dia spazio. Del mercato non si interessa particolarmente, si parla tanto ma non abbiamo nulla in mano. E' tranquillo adesso".



IL MANCHESTER CITY - "Offerta del City? Bisogna chiedere a Giuntoli, io non sto trattando e quindi non posso dire niente perché non so se questa trattativa stia andando avanti".



CHELSEA - "Chelsea? Mai avuto contatti con loro quindi non posso parlare, non mi hanno mai chiamato. E' un club importante e interessante come il Barcellona o il Real Madrid, ma non ho mai ricevuto una loro telefonata. Sarò in Italia questa settimana, nel calciomercato le cose possono maturare in 15 ore o in 15 giorni".