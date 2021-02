Jorge Santos fa sognare i tifosi del Napoli. L'agente di Jorginho, intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, dichiara: "Il ritorno di Sarri? Nel calcio non si può escludere nulla. Se tornasse Sarri, farebbero qualche tentativo per Jorginho: al mister piace, è perfetto per il suo gioco. Con il Chelsea ha ancora due anni di contratto: è titolare nell'Italia, con un buon progetto tornerebbe".