Europa League e Serie A, doppio debutto con il Milan per Pierre Kalulu dopo mesi di panchina. Il suo agente, Eduardo Marinho, parla a MilanNews.it: "È stato contento del suo debutto in campionato, ma ovviamente triste per il risultato contro il Parma. Pierre è un ragazzo molto ambizioso, vuole vincere ogni partita. Sente la fiducia dell'allenatore e di tutto lo staff di Milanello. Se resta al Milan o va via? Nel calcio tutto può accadere, ma ci aspettiamo che rimanga a lungo a Milano, vuole partecipare con il resto della squadra a vincere titoli".