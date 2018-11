Oscar Damiani, agente di Yann Karamoh e Ionut Radu, ha parlato a Tuttosport del futuro dei due giovani, ceduti in prestito dall'Inter la scorsa estate: "Yann sta facendo bene, a Bordeaux sta trovando continuità e minuti. Vuole fare una bella stagione per tornare in Serie A l'anno prossimo. Anche Radu sta facendo bene, l'ideale per lui sarebbe restare un paio di stagioni al Genoa per poi rilevare l'eredità di Handanovic all'Inter".