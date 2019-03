Chi torna, chi resta, chi parte. Oscar Damiani, agente di Yann Karamoh, ha parlato del futuro del suo assistito e non solo in un’intervista rilasciata a RMC Sport. Sotto la lente anche il futuro degli altri esterni d’attacco dell’Inter, da Ivan Perisic a Keita. Queste le sue dichiarazioni: “Karamoh? Difficile dire e programmare un suo ritorno in estate. Yann si è comportato bene, secondo me può fare ancora meglio e maturare. Ha delle buone qualità. Bisognerà vedere quali saranno le strategie della società. Se andrà via Perisic, prenderanno sicuramente un giocatore di altrettanto livello. Karamoh potrebbe essere un’alternativa in caso di defezioni, potrebbe dare una mano nel reparto offensivo. Credo siano da monitorare le situazioni legate a Keita e Candreva. Sono comunque strategie che si vedranno più avanti”.



SUL DERBY - "L’Inter ha disputato una grande partita. Il Milan ha dei buoni giocatori, ma manca ancora quella convinzione per lottare per il vertice. I nerazzurri hanno interpretato la gara emotivamente molto bene, anche quei giocatori che, ultimamente, non stavano facendo cose positive. Nel complesso San Siro ha ospitato due squadre in salute".