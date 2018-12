, è bravo a parlare la nostra lingua e il romanesco, stuzzica con il linguaggio i compagni. Ho trovato tutta un’altra persona rispetto a quello che si diceva dopo l’esperienza alla Lazio”.dopo l’ultima vittoria della sua Inter contro l’Empoli grazie a un gol del senegalese stesso. Dichiarazioni al miele dell’allenatore nerazzurro, a cui fanno seguito quelle del procuratore del giocatore,. Così alla Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sul futuro di Keita:E si è diffuso un ritratto sbagliato, quello di una testa matta”.- “L’Inter fu subito ricettiva una volta capita la possibilità di chiudere l’operazione. E l’allenatore ha poi caldeggiato il tutto, avendolo affrontato diverse volte in campo. C’erano altre squadre interessate. Già dallo scorso gennaio si era mosso il Napoli. E da Londra una chiamata l’avevamo ricevuta dal Tottenham. Ma di fronte alla possibilità Inter, Keita non ha avuto dubbi, ha subito fatto capire i suoi desideri”.- "C’è tempo fino a fine maggio. Servono 34 milioni, il totale dell’operazione è di 40. Ma è una cifra che rientra nei parametri per un calciatore di quella età, con i numeri in termini di gol e assist nei piedi di Keita. Se fa quello che deve fare, non ci saranno dubbi sulla permanenza all’Inter".