La lite tra Kessie e Biglia nel derby ha avuto dei risvolti polemici e dannosi, specialmente per il centrocampista ivoriano. Franck dovrà pagare una multa molto salata: 40.000 euro, cioè circa una settimana di paga, visto che l’ingaggio annuale netto è 2,2 milioni. Solo la metà invece per il centrocampista argentino, a dimostrazione che il club ha stabilito due gradi di colpevolezza differenti.

, agente dell'ex Atalanta, ha rilasciato una breve dichiarazione ai colleghi della Gazzetta dello sport: "Franck ha sbagliato e lo sa, questa è la premessa.Anche per noi, ad ogni modo, il caso si chiude qui". Kessie non ha preso bene la decisione del Milan per due aspetti principali: per la multa più bassa a Biglia e per il troppo clamore mediatico e la poca tutela del club di via Aldo Rossi., per quella che viene catalogata come una scelta tecnica. In estate potrebbe aprirsi scenari impensabili solo qualche settimana fa: cessione anticipata, con diversi club inglesi pronti a sferrare l'assalto.