Mikkel, agente di Simon, difensore del, parla a sempremilan.com del centrale rossonero: "Abbiamo una storia con il Milan. Simon è stato vicino a unirsi a loro molte volte nella sua carriera, non è mai venuto fuori ma il Milan è tornato per lui a gennaio e questo era il momento giusto per unirsi a loro, e fortunatamente, perché da quando è arrivato non si è guardato indietro e sembrava uno che ha giocato per la squadra negli ultimi 10 anni"."Se me lo aveva mai detto? Ha iniziato al Palermo e quando è partito per andare a Wolfsburg mi ha detto allora che aveva amato così tanto il suo tempo in Italia e che voleva tornare un giorno di nuovo e voleva tornare a giocare per uno dei grandi squadre. Ho sempre saputo che fin da bambino il Milan era stata la sua squadra del cuore, i suoi grandi idoli erano Nesta e Maldini, soprattutto Maldini. È sempre stato un sogno, entrambi abbiamo detto che lavoriamo sodo per questo, quindi speriamo che un giorno possa diventare un sogno che si avvera"."È stata una settimana speciale per lui, non credo che dimenticherà mai quella settimana. Per giocare la tua 100esima partita con la Danimarca a Wembley e poi tre giorni dopo battere l'Inter in uno dei più grandi derby del calcio mondiale: è una settimana da ricordare per il resto della sua vita"."Abbiamo appena firmato (scadenza 2022, ndr), quindi non parli di estensioni solo dopo aver firmato un nuovo contratto. È ancora agli inizi, se continua a giocare come gioca e tra due anni gli piace ancora al Milan e al Milan piace ancora allora perché no, possiamo sempre pensarci in quel momento. In questo momento non sta davvero pensando a nient'altro che prendere una partita alla volta e godersi il suo calcio".