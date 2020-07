Avanti insieme almeno fino a fine stagione. Il Milan ha trovato l'accordo per la permanenza di Simon Kjaer fino ad agosto e ora lavora per riscattarlo dal Siviglia. Intervenuto a Sport Mediaset, l'agente del giocatore, Mikkel Beck, ha dichiarato: "Milan e Siviglia hanno trovato l'accordo per estendere il prestito con diritto di riscatto fino al termine della stagione. Kjaer vede il suo futuro al Milan e la situazione coronavirus non ha cambiato la sua prospettiva. Sta facendo un lavoro fantastico in rossonero con ottime prestazioni e buoni risultati. La squadra è migliorata da quando è arrivato a gennaio e il modo in cui lo hanno accolto i tifosi è stato straordinario. Il mercato sarà completamente diverso in questa estate, con accordi che dovranno essere modificati. Si dovrà tutti essere molto flessibili per aiutare il calcio a superare questa crisi globale".