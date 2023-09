I DETTAGLI DELL'OFFERTA DEL NAPOLI

Il nome dicontinua a scaldare non solo i cuori dei tifosi dell'Atalanta - che si godono il centrocampista più prolifico della Serie A nel 2023 - ma anche i desideri di chi spera di poterlo strappare ai bergamaschi. Tra questi c'è senza dubbio la, che in attesa di conoscere le sorti di Pogbache in estate si è fatto avanti ricevendo un no secco da De Laurentiis. Sulla sua situazione si è espresso l'agente, intervenuto in un'intervista a Play Tv. Tanti gli argomenti trattati,- Koopmeiners è in scadenza a giugno 2025 - Baving si è lasciato andare ad importanti dichiarazioni:. Come ha vissuto i rumors estivi? La cosa più importante è concentrarsi su dove sei come ha fatto lui. E’ felice all’Atalanta. E’ stato onorato dall’interesse delle altre squadre. E’ normale che ci siano squadre che bussano, ma è rimasto calmo. Solo quando diventa reale ci pensa, ma in caso contrario continua a rimanere focalizzato come è ora sull’Atalanta”.“Stiamo parlando del rinnovo di contratto con l’Atalanta”.. L’Atalanta è stata chiara che non era in vendita. La prossima estate non si saprà mai cosa succederà. Il Napoli ha avuto una grande stagione lo scorso anno in Italia e in Europa, può essere una opzione interessante. Ma bisogna aspettare e vedere, non si sa cosa succederà. Per ora è concentrato sull’Atalanta”.“Anche. Lo sappiamo e lo accettiamo, il prossimo anno è il prossimo anno e vedremo”.“Non ci sono segreti per questo positivo avvio di stagione. Ho lavorato con Teun 10 anni ed è sempre stato così., ha sempre dato il massimo. E’ un ragazzo intelligente dentro e fuori dal campo”.“Vedo molti giocatori che dall’Olanda sono venuti in Italia.. E’ un buon mercato per i giocatori in cui andare da un punto di vista tattico. Portano le loro caratteristiche tecniche e funziona, è un buon mix”.