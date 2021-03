Intervistato da FcIN l'agente di Teun Koopmeiners, Bart Baving ha parlato del futuro del suo assistito.



REGISTA - “Un giocatore dalla fantastica visione di gioco, dall’eccellenza nei passaggi, potente, di qualità e un leader naturale che è davvero coerente per qualità e mentalità. Per un allenatore è il perfetto atleta con cui lavorare, un professionista esemplare”.



PIU' GOL - “È sempre difficile fare paragoni, ma è un tipo alla Toni Kroos, Jorginho, Matic o Locatelli. Solo che Teun segnerà più reti di qualsiasi di questi giocatori”.



L'INTER - “È sulla lista di molte società nelle 5 competizioni top in Europa. E l’Inter è una di queste. Finora non ho parlato direttamente con i nerazzurri, ma è ancora presto nella stagione e vedremo cosa accadrà nei prossimi mesi. Per ora Teun è focalizzato sull’AZ e sulla squadra Nazionale”.